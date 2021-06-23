На Одещині продовжуються пошуки можливих постраждалих після зсуву грунту

22 червня о 14:34 надійшло повідомлення від чергового поліції, що в Білгород-Дністровському район на березі моря біля с. Лебедівка стався зсув ґрунту, поруч з базою відпочинку.

Про це повідомляє ДСНС.﻿

За попередньою інформацією під ґрунтом можливо знаходяться люди. По прибуттю до місця виклику рятувальниками було встановлено, що стався обвал ґрунту висотою 15 м, на площі близько 150 кв.м.

Станом на 11:00 23 червня продовжуються роботи по розчищенню обвалу грунту поблизу с. Лебедівка Білгород-Дністровського району. На місці події залучений трактор. В ході опитування місцевого населення та адміністрації баз відпочинку, заяв та повідомлень про зникнення людей у районі пошуків не було.

До пошукових робіт залучено: від ДСНС залучено 23 чол. о/с, 8 чоловік ЗСУ та 8 чоловік місцевого населення.