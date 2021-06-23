В ОП практично визначилися з новим прессекретарем Зеленського

В Офісі президента практично визначилися з кандидатурою прессекретаря глави держави. Вибирають з двох кандидатур, повідомляє "Бабель".

За інформацією джерела, на посаду претендують ведучий телеканалу "Україна 24" Сергій Нікіфоров і колишній журналіст і експерт з комунікації Олександр Бондаренко.

Рішення повинні прийняти протягом декількох днів.

Один з інформаторів видання вважає, що новим прессекретарем Зеленського все-таки стане Нікіфоров.