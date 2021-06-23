СБУ викрила нелегальну схему продажу щебеню в Укрзалізниці

Керівник підрозділу однієї з філій "Укрзалізниці", який займається видобутком і продажем щебеню, півроку продавав продукцію заздалегідь узгодженим клієнтам, повідомляє БiзнесЦензор.

Щомісяця схема приносила, в середньому, 1 млн грн доходів.

Правоохоронці встановили, що махінацію організував керівник виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю" АТ "Укрзалізниця". Чиновник вимагав хабара від бізнесменів в будівельній галузі. За "винагороду" він гарантував, що щебінь буде продаватися саме їм.

Як додали в СБУ, все це в обхід прозорих процедур. При цьому, торгівля йшла оптовими партіями. Для передачі грошей організатор схеми привернув посередника.

Правоохоронці затримали останнього в Києві під час передачі чергової частини хабара в розмірі 87,5 тис. грн.

Затриманому повідомили про підозру по ч.4 ст.368-3 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження вирішується питання про повідомлення про підозру організатору схеми.