Синоптик розповів, яким буде липень 2021 року

Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що погода в Україні на екваторі літа 2021 року буде різною - і спекотною, і одночасно багатою на опади, повідомляє ТСН.

Так, згідно з його розрахунками, в липні від погоди варто очікувати багато дощів і бурь, будуть і аномально спекотні дні.

Зокрема, Леонід Горбань дає такий прогноз: