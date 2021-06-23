Синоптик розповів, яким буде липень 2021 року
Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що погода в Україні на екваторі літа 2021 року буде різною - і спекотною, і одночасно багатою на опади, повідомляє ТСН.
Так, згідно з його розрахунками, в липні від погоди варто очікувати багато дощів і бурь, будуть і аномально спекотні дні.
Зокрема, Леонід Горбань дає такий прогноз:
- початок місяця буде дощовим;
- з 4 по 8 липня - аномальна спека;
- 11-12 липня - дощі і бурі;
- 16-17 липня - дощі;
- з 18 по 28 липня - спека, 25 - гроза і буря;
- 30 липня - дощі.