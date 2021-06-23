Синоптик розповів, яким буде липень 2021 року

Синоптик розповів, яким буде липень 2021 року

Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що погода в Україні на екваторі літа 2021 року буде різною - і спекотною, і одночасно багатою на опади, повідомляє ТСН.

Так, згідно з його розрахунками, в липні від погоди варто очікувати багато дощів і бурь, будуть і аномально спекотні дні.

Зокрема, Леонід Горбань дає такий прогноз:

  • початок місяця буде дощовим;
  • з 4 по 8 липня - аномальна спека;
  • 11-12 липня - дощі і бурі;
  • 16-17 липня - дощі;
  • з 18 по 28 липня - спека, 25 - гроза і буря;
  • 30 липня - дощі.

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