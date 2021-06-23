Суди не братимуть дані сайту "Миротворець" в якості доказів

Журналіст Олексій Романов заявив, що сайт "Миротворець", який через незаконне використання особистих даних сотень людей закликав закрити Європарламент, не може бути доказовою базою для українських судів, повідомляє Страна.ua.

"Доводи... про те, що розміщена на сайті "Миротворець" інформація... офіційно не підтверджує інформацію..., оскільки цей інтернет-сайт не є офіційним інтернет-ресурсом уповноважених правоохоронних органів, де розміщена перевірена інформація щодо конкретних осіб, а тому не може бути визнана належним і допустимим доказом по справі ", - написав Романов, цитуючи виписку з Єдиного держреєстру судових рішень.

Дане рішення було винесено в херсонському суді у справі, в якій чоловік хотів виписати з квартири власного сина. Як доказ його непроживання він привів скріншот з "миротворця" про те, що син бере участь в "незаконних збройних формуваннях" . Однак в суді не прийняли такі докази.

Нагадаємо, "Миротворець" був створений в 2014 році і з тих пір регулярно публікує особисті дані людей, яких він звинувачує в роботі на Росію і "ДНР/ЛНР". У той же час, часто туди потрапляють люди, які опонують владі або виступають з антинаціоналістичних позицій.

У 2016 році сайт опублікував особисті дані українських і зарубіжних журналістів, які мали акредитацію в так званих "ДНР/ЛНР". Після цього європейські структури вимагали закрити сайт, але він продовжив свою роботу.