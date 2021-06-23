Нардепи хочуть заборонити скасування санкцій РНБО через суд

Група народних депутатів із фракції "Слуга народу" пропонує заборонити скасовувати санкції, впроваджені Радою національної безпеки і оборони (РНБО) України через суд, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Текст відповідного законопроекту №5667 про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань діяльності РНБО розміщено на сайті парламенту.

Документ пропонує внести зміни до закону "Про санкції", згідно з якими оскарження в суді рішень, ухвалених РНБО відповідно до закону "Про санкції", не зупиняє передбачених ними санкцій.

Народні депутати також пропонують внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства, згідно з яким заходи забезпечення позову, що застосовуються судом, не можуть зупиняти дії спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів у зв'язку з рішеннями РНБО.

Крім цього, законопроект визначає, що позови щодо оскарження рішень РНБО про санкцій розглядає Верховний Суд як суд першої інстанції.

Автори законопроекту також пропонують розглядати адміністративні справи щодо законності рішень РНБО про санкції в порядку спрощеного позовного провадження у Верховному Суді в складі колегії Касаційного адміністративного суду щонайменше з п'яти суддів.