Мінекономіки поліпшило прогноз зростання ВВП на 2021 рік

Кабінет міністрів зберігає прогноз зростання економіки України у 2021 році на рівні більше 4%. Ситуація покращується, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося в Youtube.