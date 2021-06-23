Мінекономіки поліпшило прогноз зростання ВВП на 2021 рік
Кабінет міністрів зберігає прогноз зростання економіки України у 2021 році на рівні більше 4%. Ситуація покращується, повідомляє РБК-Україна.
Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося в Youtube.
"У другому кварталі цього року після покращення ситуації з пандеміє ми бачимо кращі темпи всіх секторів економіки. Загалом по року урядовий прогноз залишається незмінним. Очікується, що економіка зросте більше ніж на 4%", - сказав він.