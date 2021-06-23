У Раді закликали повністю розірвати відносини з режимом Лукашенка

В Раді зареєстрували постанову від міжфракційного об'єднання “За демократичну Білорусь” щодо повного припинення дипломатичних відносин з режимом Лукашенка, написав в особистому Telegram-каналі нардеп від “ЄС” Олексій Гончаренко﻿.

Депутат вважає, що Україна має повністю припинити дипломатичні відносини з режимом Лукашенка й офіційно не визнати його президентом Білорусі.

“Диктатор Лукашенко допустив так звану “Генпрокуратуру “ЛНР” провести допит політв'язня Романа Протасевича. Де-факто це означає визнання цих “республік” і співпрацю з терористами. Як голова МФО “За демократичну Білорусь” вважаю це абсолютно незаконним”, – пише Гончаренко.

У постанові депутати вимагають: