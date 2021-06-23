Названі кращі дешеві смартфони

Sony Xperia 5 II виявився кращим смартфоном за версією Роскачества. Про це йдеться в звіті на сайті організації, повідомляє Лента.Ру.

Автори дослідження оновили топ пристроїв, додавши в нього 16 моделей. Нового лідера рейтингу експерти відзначили за продуктивний процесор, потужну батарею, якісну потрійну основну камеру. Фахівці заявили, що через ціни в 52 тисяч рублів Xperia 5 II не можна вважати бюджетним телефоном, проте пристрій можна заслужено назвати найкращим смартфоном 2021 року по співвідношенню ціни і якості.

На другому місці рейтингу залишився Samsung Galaxy S10 +, на третьому - iPhone 11 Pro Max. Паралельно з основним топом експерти склали рейтинг кращих актуальних дешевих пристроїв вартістю до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Список очолили Xiaomi Poco F3, Xiaomi Poco X3 Pro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi 8 Pro, Xiaomi Redmi 9T.

У звіті Роскачества також був представлений рейтинг кращих недорогих смартфонів з хорошим акумулятором, який очолив Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Кращим бюджетним гаджетом для ігор був названий Xiaomi Poco X3 Pro, найкращим девайсом з великим екраном - Xiaomi Poco F3.

"В цілому вибір бюджетного смартфона мало чим відрізняється від вибору більш дорогих моделей", - відзначили фахівці організації.

Певні параметри - потужність процесора, розмір дисплея, кількість камер, ємність акумулятора, звук - потрібно вибирати, виходячи з потреб користувача.

На початку літа експерти Роскачества назвали небажані до покупки смартфони, чий термін підтримки наближається до закінчення. Фахівці виділили iPhone X, iPhone 6s, Samsung Galaxy S8 і S9.