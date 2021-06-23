В Україні презентували концепцію сучасної шкільної кухні

Під час форуму "Україна 30. Здорова Україна" презентували концепцію сучасної шкільної кухні, повідомляє Слово і діло.

Шеф-кухар Євген Клопотенко назвав страви, які пропонують готувати в школах, щоб зробити раціон дітей смачніше і корисніше:

"Салат з морквою і яблуками, салат з капустою, суп мінестроне, рибні котлети, плов, українська вертута, кускус з овочами".

У свою чергу співзасновник ГО Національна асоціація громадського харчування Орест Степаняк озвучив вимогу, яка обов'язково має виконуватися, щоб страви були дуже корисними.

"Нам необхідно вчитися готувати за урок і віддавати за перерву, щоб їжа була максимально свіжою", - пояснює він.

Страви для шкільного меню вибираються таким чином, щоб за 45 хвилин можна було приготувати 150 порцій з 7 страв. Однак, за словами Степаняк, для цього кухарям потрібні "технічні помічники".

Також, за словами представника асоціації, головним конкурентом шкільної їдальні для першокласника (і причиною, чому діти не їдять в школах) стає "мама, яка пакує з собою сендвіч".

"Коли діти підростають, їм починають замість ланч-боксів давати 20-30 грн, і тоді конкурентом їдальнею стають супермаркети і МАФи поряд зі школою... Тому наше завдання - зробити їжу таку, яку будуть хотіти їсти діти в школах", - зазначив Степаняк.

Ще одна проблема, яка потребує вирішення - робота кухарів. Часто їх або не вистачає, або вони занадто втомлюються і потім від їх настрою залежить якість їжі.

"Тому нам потрібно додавати кухарям помічників, які будуть прискорювати якісь процеси або забирати від них ручну роботу", - додав представник асоціації.

Третя проблема - актуальність їжі. Дітям потрібно давати сучасну їжу, таку, яку вони будуть розуміти і хотіти з'їсти.