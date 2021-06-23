Telegram, через який поширюються наркотики, не співпрацює з поліцією

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляє, що за допомогою месенджера "Telegram" поширюються наркотичні засоби і викрадені автомобілі, а керівництво компанії не співпрацює з правоохоронними органами, повідомляє Интерфакс-Украина.

"А яку відповідальність несе такий собі Дуров (автор месенджера) і така собі організація, як Telegram, за те, що в Telegram абсолютно вільно поширюються наркотики, і компанія не несе ніякої відповідальності за те, що вона стала майданчиком для торгівлі наркотиками, для торгівлі краденими автомобілями", - заявив Геращенко в середу на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що є маса Telegram-каналів, які займаються розповсюдженням наркотиків, але керівництво програми не контактує з правоохоронними органами.