У Перу стався сильний землетрус

Землетрус магнітудою 5,8 стався в ніч на 23 червня на узбережжі Перу, недалеко від її столиці, де жителі також відчували підземні поштовхи, повідомляє Вести.

Землетрус сколихнув центральне узбережжя країни, в результаті чого деякі жителі столиці вибігали з тремтячих будинків.

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу знаходився в 10,3 кілометра на північний захід від Мала в провінції Канете і мав глибину 50 кілометрів.

Повідомляється також, що землетрус відчувався в столиці Ліми. На тихоокеанському узбережжі міста зі скелі на проїжджу частину посипалися камені, але влада не повідомила про серйозні пошкодження.