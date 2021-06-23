На виробництві російської вакцини "Супутник V" помітили порушення

На виробництві російської вакцини "Супутник V" помітили порушення

Інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини "Супутник V". Зокрема, порушення знайшли на заводі "Фармстандарт" в Уфі, повідомляє РБК-Украина.

Повідомляться, що в ході інспекції виробництва вакцин в Росії були виявлені проблеми на заводі, який заповнює флакони вакциною "Супутник V". Побоювання також стосуються цілісності даних і результатів тестів, необхідних для контролю якості.

Крім того, в попередньому звіті ВООЗ згадуються інші побоювання, пов'язані з потенційним перехресним зараженням і рівнями стерильності.

За даними джерела, зауваження ВООЗ стосуються технічних проблем тільки на одній з 20 ліній, на яких наповнюються флакони з вакциною. Нібито на сьогодні проблеми були повністю вирішені.

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