В Україні введуть електронний квиток на громадський транспорт

Кабінет міністрів схвалив законопроект щодо введення в Україні електронного квитка, який буде діяти на автомобільному та міському електричному транспорті. Документ буде направлений до Верховної ради, повідомляє РБК-Україна.

Законопроект схвалений під час засідання уряду 23 червня, яке транслювалося в Youtube.

Законопроектом передбачається внести зміну до частини другої статті 910 Цивільного кодексу України з метою визначення електронного квитка, на ряду з паперовим квитком, підставою для укладення договору перевезення пасажира та багажу.

Згідно з документом, "електронний квиток - електронний проїзний документ, інформація в якому зафіксована… у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити та відомості, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання послуг з перевезення пасажира та багажу".

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, в Україні діє норма 1969 року щодо що форми, квитків та інших проїзних документів, порядок продажу і користування ними.

Поряд з цим, з розвитком технологій, на заміну паперовому квитку, який все ще залишається в обігу, все активніше приходить електронний квиток. При цьому електронний квиток, будучи електронним документом, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних не має та не може мати встановленої форми, а сама інформація може бути лише візуалізованою, зазначають автори законопроекту.