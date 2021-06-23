Sinovac відправить в Україну ще 5,325 млн доз вакцини

Китайська фармакологічна компанія Sinovac поставить в Україну ще 5,325 млн доз вакцини Coronavac від COVID-19, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузин, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас сьогодні по Sinovac є підписані зобов'язання, і планується, що ще 5,325 млн доз вакцини будуть закуплені Crown Agents", – сказав він в ході онлайн дискусії "Чому українці не хочуть вакцинуватися".

Кузін повідомив, що додаткові постачання вакцини Coronavac очікуються вже в липні.