Ломаченко - Накатані: букмекери оцінили ймовірність нокауту

У ніч на неділю, 27 червня (час київський), в Лас-Вегасі (штат Невада, США) на арені Virgin Hotel пройде вечір професійного боксу, головною подією якого стане повернення українського легкоатлета Василя Ломаченка на ринг. Протистояти екс-чемпіону світу в трьох вагових категоріях буде досвідчений японський боксер Масаеші Накатані. Напередодні букмекери оцінили шанси команд, повідомляє Телеграф.

На думку аналітиків Парі-Матч, Ломаченко є беззаперечним фаворитом поєдинку, на перемогу якого пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,05, успіх японця малоймовірний - 8,50, а нічия і зовсім котирується коефіцієнтом 26,00. Букмекери схиляються до перемоги українця після закінчення 12-і раундів - коефіцієнт 1,90, а ймовірність нокауту від Василя трохи менше - 1,95. У той же час нокаут від японця малоймовірний - коефіцієнт 17, як і його перемога за очками - 17.00. Фахівці вважають, що дострокова перемога будь-якого з бійців найбільш імовірна в 7-му раунді коефіцієнт 11,00.

Прогноз букмекерів на бій Ломаченко - Накатані (дані за 23 червня):

Парі-Матч: (перемога Ломаченко 1,06 - нічия 26,00 - перемога Накатани 8,50)

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися бій Василь Ломаченко - Масаеші Накатані в прямому ефірі в Україні.

"Телеграф" нагадує, що в своєму останньому поєдинку Loma упустив можливість стати абсолютним чемпіоном світу, програвши одноголосним рішенням суддів американцеві Теофімо Лопесу. Накатані, в свою чергу, закрив поразку від все того ж Лопеса, нокаутувавши Фелікса Вердехо.