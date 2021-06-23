Фахівець розповів як захистити волосся від екостресу

Що таке екострес? Цей термін означає, що організм чуйно реагує на негативні фактори навколишнього середовища, внаслідок чого його стан погіршується. Це безпосередньо позначається на самопочутті та зовнішності, повідомляє GreenPost.

Волосся чи не першими відчуває на собі будь-які зміни клімату, тому йому потрібен особливий захист і комплексні процедури. Розберемося, що входить у базовий догляд за волоссям.

Як правильно доглядати за локонами

Літо — особливо важка пора року для шевелюри, коли на неї впливають палюче сонце, сильний вітер і солона вода. Однак подібний екологічний стрес локони відчувають не тільки в літні місяці, але й цілий рік. Взимку їм шкодять морози, восени та навесні не вистачає багатьох мікроелементів, а повітря у великих містах практично завжди занадто забруднене.

Хороший захист для волосся потрібен усім міським мешканцям. Якщо не дотримуватися правил догляду, пасма стануть тьмяними, сухими; кінчики сіктимуться, а коріння — швидше бруднитися. Це не дасть відростити довгі, густі та сяючі локони.

Перше правило турботи про волосся у будь-який час року — захищати їх від агресивних зовнішніх факторів. Спекотного літнього дня їх, як і шкіру, необхідно ховати від сонця. Без головного убору не обійтися, як і без термозахисного спрею або пінки, які дадуть змогу укласти пасма гарячими щипцями та феном без шкоди для них.

Шкіра голови потребує ретельного очищення. Мінімальний набір для очищення, зволоження та живлення шкіри голови — це шампунь, кондиціонер, маска. Не будуть зайвими і додаткові засоби: спрей для легкого розчісування, масло для кінчиків, всілякі емульсії тощо. Щоб локони були здоровими, важливо підібрати хорошу косметику. Для цього потрібно визначити їх тип.

Зазвичай кінчики більш сухі, ніж довжина. Для найбільш точного визначення властивостей волосся важливо звертати увагу на шкіру голови та коріння. Жирному типу необхідний шампунь із підвищеними очисними властивостями, сухому — зі зволожуючими. Також варто враховувати, що тип шевелюри іноді змінюється. На це впливає раціон харчування, загальний стан організму та навіть зміна сезону. Влітку шкіра голови може бути нормальною, а в зимовий час — пересихати.

Харчування безпосередньо впливає на те, як волосся протистоять стресу. У меню мають бути присутніми вітаміни групи В і поліненасичені кислоти омега-3. Вони містяться в рибі, яловичій печінці, яйцях, молочній продукції, горіхах і бобових.