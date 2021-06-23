Блінкен: "ПП-2" не повинен бути знаряддям тиску на Україну і ЄС

Нинішня американська адміністрація прийшла до влади, коли проєкт "Північний потік 2" був завершений більш ніж на 90%, і в цій ситуації Вашингтону треба не дозволити РФ використовувати газопровід як засіб тиску на Україну і Європу, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми налаштовані на те, щоб домогтися чогось позитивного в цій складній ситуації, яку ми успадкували", – сказав Блінкен на спільній пресконференції з главою МЗС ФРН Хайко Маасом.

Держсекретар США додав, що мета країни залишається незмінною: гарантувати, що Росія не зможе використовувати енергетику як знаряддя примусу, зброї проти України або кого б то не було в Європі.