Вертоліт NASA здійснив восьмий політ на Марсі

Ingenuity залишався в повітрі 77,4 секунди і пролетів 160 метрів, приземлившись на новому місці, повідомляє Корреспондент.

Міні-вертоліт NASA Ingenuity зробив восьмий політ над поверхнею Червоної планети. Про це повідомляє Space.com.

Зазначається, що 21 червня вертоліт залишався в повітрі 77,4 секунди, пролетівши 160 метрів. Після цього він сів приблизно за 133,5 метра від марсохода Perseverance.

Зараз апарат переміщається з одного місця на інше, щоб перевірити функціонування своєї навігаційної системи. Попередній, сьомий політ Ingenuity, відбувся 8 червня.

Незважаючи на те, що марсіанський вертоліт спочатку розроблявся для п'яти тестових польотів, його успіхи спонукали NASA розширити місію. За інформацією видання, він може продовжувати дослідження Червоної планети протягом ще декількох місяців.

Нагадаємо, міні-вертоліт Ingenuity прибув на Марс разом з ровером Perseverance. Свій перший випробувальний політ він здійснив 19 квітня, піднявшись на 30 секунд на три метри.