Е-квитки, індійський штам, штрафи: рішення Кабіну за 23 червня

Кабмін 23 червня вже традиційно почався з теми коронавірусу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував, що статистика продовжує поліпшуватися (хоча сьогодні - сплеск нових випадків), а темпи вакцинації ростуть, повідомляє Страна.ua.

За вакцинації прем'єр анонсував можливості для компаній і підприємств. Вже з цього тижня вони зможуть викликати вакцинальну бригаду МОЗ, якщо кількість бажаючих зробити щеплення - від 50 і більше. І закликав керівників компаній скористатися цією можливістю, щоб захистити людей і бізнес.

Також Шмигаль дав доручення Мінрегіону посприяти збільшенню числа центрів вакцинації - щоб вони були в кожному райцентрі. Ділянка для роботи - чималий, так як сьогодні в шести областях такі центри поки взагалі не працюють.

Що стосується нового індійського штаму «Дельта», то прем'єр дав завдання Міністерству охорони здоров'я опрацювати план з протидії цій загрозі.

Ще одна тема, на якій зупинився прем'єр-міністр - економіка. За його словами, з другого кварталу темпи економічного зростання прискорилися, тому Кабмін залишив свій головою прогноз незмінним - понад 4% зростання. Основним драйвером повинні стати інвестиції - з літа стартує велика приватизація і ринок землі.

По ньому Кабмін продовжує вносити останні зміни в підзаконні акти, зокрема, прописав впорядкування реєстру прав на нерухоме майно, пріоритетне право на покупку тих, хто обробляє землю, а також перевірку всіх угод по землі.

Але самого документа в порядку денному Кабміну не було, очевидно, його внесли окремо і громадськості поки не показали. Зазвичай так роблять з проектами, які потім, вже після прийняття, допрацьовуються. Так що, які чергові земельні нововведення отримаємо на виході, стане зрозуміло протягом декількох днів.

Проїзд за електронними квитками

Електронні квитки, які вже не перший рік обіцяють ввести влади для проїзду на транспорті, поки залишаються поза законом. Тільки сьогодні, 23 червня, Кабмін погодив законопроект, яким пропонується внести зміни до низки законодавчих актів щодо електронних квитків.

Тепер цей проект передадуть до парламенту, але поки незрозуміло, коли він може бути прийнятий в цілому і як змінитися в процесі внесення правок.

У кабмінівському варіанті законопроект прописує сам термін "електронний квиток", а також вносить зміни до статті 910 Цивільного кодексу, згідно з якими електронний квиток, як і звичайний паперовий, є підставою для договорів з перевезення пасажирів.

Форму і реквізити електронних квитків буде стверджувати Мінінфраструктури.

Варто зазначити, що електронний квиток - це не просто заміна паперового аналога. У профільному співтоваристві давно наполягають на введенні електронних квитків, як як без них, за словами голови Всеукраїнської асоціації пасажирських перевізників Ігоря Житинского, неможливо проконтролювати - скільки ж пасажирів в реальності перевозить міський громадський транспорт. А це в свою чергу дає привід для маніпуляцій - комунальники стверджують, що пасажиропотік занадто низький і тому вартість проїзду потрібно підвищувати.

У разі прийняття нового законопроекту положення за електронними квитками поширюватися на автомобільний і міський електротранспорт.

"Смотрящие" за ядерними об'єктами

Міністр енергетики Герман Галущенко вніс на Кабмін новий законопроект, яким визначається - яким повинен бути генеральний проектувальник ядерної установки, уранового об'єкта або об'єкта для радіоактивних відходів. Як зазначено в пояснювальній записці, раніше поняття "генерального проектувальника" у вітчизняному законодавстві ліквідували.

Обов'язки проектувальника покладалися на різні організації. Скажімо, Київський інститут "Енергопроект", Український НДІ "УкрНДПРІ промтехнологій" і ін. Вони координували всіх підрядників і стежили за виконанням нормативки.

Але, після ліквідації статусу генпроектувальника,

"неприпустимо знизилася якість проектної документації, яка розробляється різними організаціями з низькою кваліфікацією", - йдеться в пояснювальній записці.

Тому генеральних проектувальників на ядерні об'єкти вирішили повернути. Що в тому числі, має підтримати вітчизняні проектно-конструкторські організації. Але, швидше за все, збільшить загальний кошторис робіт на ядерних об'єктах.

50 тисяч штрафу за проникнення на військовий об'єкт

Уряд пропонує суттєво посилити відповідальність за несанкціоноване проникнення на військові об'єкти.

Відповідний законопроект Кабмін погодив 23 червня. Як зазначено в пояснювальній записці, останнім часом число таких "проникнень" помітно збільшилася, що в Міноборони пов'язують в тому числі, з підготовкою диверсій.

Але, якщо диверсія буде доведена, винному загрожує тюремний термін до 15 років. А ось за "звичайне" проникнення, без жодного злого наміру, ніякої відповідальності не передбачено. Що і вирішили виправити.

У новому проекті пропонується дати повноваження Нацполіціі складати протоколи про адміністративні правопорушення в разі несанкціонованого проникнення на військові об'єкти, а судам (міським, районним) - розглядати такі справи.

Також прописана відповідальність - штрафи від 500 до 3000 неоподатковуваних податком мінімумів, тобто, від 8,5 тисячі до 51 тисячі гривень.

За стандартами НАТО, куди нас не беруть

Кабмін погодив Стратегічний оборонний бюлетень, прописаний в указі президента. У цьому документі визначаються основні напрямки реалізації воєнної політики України, а також перспективна модель збройних сил, цілі для оборонки до 2025 року.

На основі цього бюлетеня будуть розроблятися різного роду військові програми, держзамовлення на виробництво і закупівлю військове техніки та ін.

Бюлетень розроблявся фахівцями Міноборони, Генштабу ВС, а також залученими експертами НАТО.

Сам документ досить великий. У ньому виділено декілька блоків.

Наприклад, серед основних напрямків реалізації військової політики України зазначено, що першочерговими є стримування збройної агресії РФ, відновлення суверенітету і територіальної цілісності країни, побудова системи ефективної мобілізації та управління оборонними ресурсами, впровадження кращих практик НАТО, участь в спільних операціях з подальшою інтеграцією до Альянсу (хоча вже зрозуміло, що НАТО для України поки закритий).

Що стосується армійської моделі, то тут прописана модульна організація військ - штаби оперативного і тактичного рівнів матимуть можливість діяти самостійно, також можна буде оперативно змінювати "модулі". Стратегічна мета - мобільність військ, автономність бойових підрозділів, "непередбачуваність і асиметричність дій, що буде нівелювати перевагу противника".

Військові дії планується вести в усіх можливих площинах - не тільки на суші, морі та в повітрі, а й у інформаційному та кібер-просторі.

Також зазначено, що армія буде будується за моделлю НАТО. При цьому зазначено, що чисельність армії буде визначатися з урахуванням військової кон'юнктури і фінансово-економічних можливостей держави.

При цьому про перехід на повністю контрактну армію не говориться. Зазначено, що потрібно виховувати молодь в патріотичному ключі, готуючи до служби в армії, так що заклик, швидше за все, збережеться.

За стратегією військових дій планується зробити ставку на "дистанційне безконтактне вплив" для чого армії обіцяють високоточне сучасне озброєння і роботизовані системи. У пріоритеті до 2025 року також протитанкові, артилерійські системи, безпілотні авіакомплекси, засоби радіоелектронної боротьби. Оснащення комплексами ППО, бойовими літаками і кораблями буде проводитися по інвестиційним проектам під держгарантії, а також в рамках міжнародної допомоги. Бойові літаки, вертольоти, кораблі, ракетне озброєння і протикорабельні ракетні комплекси названі пріоритетом до 2030 року.

На принципах НАТО збираються будувати також армійську логістику, медицину, систему підготовки військовослужбовців і т.д.

Будуть шукати індійський штам

Кабмін своєю постановою розширив список товарів, які можуть ввозитися в Україну в пільговому режимі (без ПДВ). У перелік потрапило лабораторне обладнання, зокрема, секвенатор нуклеїнових кислот. Як зазначено в пояснювальній записці, він дозволить визначати молекулярні субтипу коронавируса в зразках, отриманих від хворих ковідом.

Іншими словами, лабораторії зможуть оперативно визначати штами коронавируса, які "гуляють" по країні.

Нагадаємо: зараз з цим проблеми. Скажімо, не так давно Україна направила 500 зразків в лондонську лабораторію - щоб перевірити, чи немає серед них індійського штаму "Дельта".

План для інвестнянь і планка для інвесторів

Уряд затвердив Порядок взаємодії уповноваженого установи з заявниками, інвесторами зі значними інвестиціями, держорганами, органами місцевої влади з питань реалізації інвестиційних проектів. Простіше кажучи, прописали як працюватимуть інвестняні.

Зокрема, зазначено, що уповноважений орган може підписувати меморандуми з інвесторами. Договори та контракти можуть бути конфіденційними, тобто, про їхній зміст широка громадськість не дізнається.

На інвестнянь буде працювати ряд міністерств і відомств. Скажімо, МЗС стане повідомляти про потенційних заявників, готових вкладати гроші в Україну. Місцеві адміністрації повинні кожні півроку подавати інформацію про інвесторів, а також землі, яку можна передати їм в оренду - під інвестиційні проекти.

"Інвестняні" можуть запитувати землю під оренду інвесторам, в тому числі, мова йде про землю комунальної власності, яку тільки недавно передали під контроль місцевих громад. Цікаво, що під інвестора з великими грошима можуть навіть змінювати ставки земельного податку та орендної плати - знижувати розмір або зовсім скасовувати земельний податок. Під великих інвесторів також можуть зажадати від місцевої влади побудувати за свої гроші інфраструктуру, скажімо, дорогу.

Що стосується роботи інвестнянь з самими інвесторами, то тут - "повний пакет": від організації різного роду зустрічей до пошуку об'єктів, землі, "вирішення питань", які можуть виникнути в ході реалізації проектів та ін.

Також окремою постановою Кабмін прописав вимоги до заявника, тобто, інвестору. Головне - наявність необхідного фінансового ресурсу, що має підтверджуватися документами (їх подаватимуть в Мінекономіки).

Інвестор повинен буде подавати такі документи: перелік юросіб, акціонерів, пов'язаних компаній і бенефіціарів, копію аудиторського звіту, лист-підтвердження від банку про готовність надати інвестору фінансування, виписку з банку про наявність коштів і т.д. Інвестор повинен мати власного капіталу не менше 20% від вартості проекту, такого ж розміру повинен бути чистий операційний потік (доступні кошти).

Також інвесторів будуть перевіряти на фінансову незалежність за спеціальною формулою (власний капітал розділити на підсумковий баланс). Коефіцієнт повинен становити не менше 0,2.

Ще одна формула - для перевірки коефіцієнта фінансової стабільності (власний капітал розділити на суму довгострокових зобов'язань і поточних зобов'язань). Такий коефіцієнт повинен бути не менше 0,3.

Окремий список вимог - до банку, який кредитує. Для банків -резидентом головне - 75% статутного капіталу в держвласності. Тобто, кредитувати великі інвестпроекти, які можуть розраховувати на різного роду "плюшки" від держави, будуть виключно держбанки. Рейтинг банку -кредиторів повинен бути не нижче, ніж АА за українською шкалою.

Для іноземного банку - потрібен рейтинг не нижче ВВВ (по рейтингу Fitch) або Ваа2 (за рейтингом Moodys). Чи не будуть вважати надійними банки, до яких застосовано санкції (або до пов'язаних осіб), які порушили вимогу НБУ за капіталом за останні 12 місяців та ін.

"Пакет" для наглядових рад ПТУ - ліжко в поїзді і витрати на бензин

Для членів наглядових рад навчальних закладів професійної освіти (коледжі, училища) державної та комунальної форми власності прописали компенсаційний пакет.

Гроші під нього повинні закладатися в бюджет навчальних закладів, до спеціального фонду.

У компенсаційний пакет, зокрема, входить:

Проїзд ж / д або міжміським автомобільним транспортом (крім таксі) з населеного пункту, де проживає член наглядової ради, до навчального закладу та у зворотному напрямку

Проживання в готелі та харчування на час проведення засідання наглядової ради (якщо сам навчальний заклад не може надати житло і харчування на своїй території).

Витрати на постіль в поїзді

Також можуть компенсувати проїзд на власному авто або таксі, але тільки за нормами витрат палива на кілометр шляху

Проживання в готелі та харчування будуть компенсувати не більше ніж на 10 днів у році.

Компенсації скромні, і, зрозуміло, не йдуть ні в яке порівняння з витратами на утримання наглядових рад в держкомпаніях.

Сезон великого електрики

Кабмін вніс зміни в порядок проведення електронний аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами. Йдеться про "зеленої" електроенергії, яка поставляється для великих покупців, зокрема, підприємств.

Як зазначено в пояснювальній записці, зараз Гарантований покупець реалізує близько 30% "зеленої" електроенергії. Середньозважена ціна в 2021 році становить тисячу чотиреста двадцять дев'ять гривень за мегават. Але чинним законодавством Гарантований покупець обмежений у період поставки електроенергії, що накопичує небаланси і вганяє його в збитки.

На цей рік з липня по грудень для Гарантованого покупця заплановано до продажу 40% всіх "зеленої" електроенергії (а її зроблять майже 7,9 млн мегават-годину. Що дозволить йому отримати близько 4,5 млрд гривень. Причому, якщо не буде продажу електроенергії, як «небалансу» (або «зайвих» обсягів), то заробіток Гарантованого покупця виросте майже на 3 млрд.

Для цього гарантувати покупцеві дозволили самому визначати терміни поставок електроенергії (але не більше 12 місяців). Самі аукціони можуть проходити в онлайн-режимі.

Ще одна зміна - державним і комунальним підприємствам (не менше 50% частки держави або місцевої громади та статутному капіталі) дозволили продавати електроенергію за двосторонніми договорами на електронних аукціонах.

А так як учасників аукціонів тепер стане більше, вирішили збільшити кількість членів аукціонного комітету - щоб уникнути ситуації рівного розподілу голосів.

Зміна в торгах електроенергією пояснюються просто - влітку очікується профіцит електроенергії (особливо виробленої з альтернативних джерел) і зниження цін на неї, тому хочуть збільшити число учасників аукціонів і застрахувати від збитків Гарантованого покупця.

Гроші на спортивні майданчики

Держава профінансує закупівлю багатофункціональних спортивних майданчиків. Кабмін доповнив перелік інфраструктурних проектів, під які може надаватися бюджетна субвенція, такими майданчиками.

Правда, на покупку таких майданчиків повинні будуть скинутися і місцева влада - вкласти не менше 10% від вартості.

Премії для громадських працівників і націонал-патріотів

Кабмін погодив 20 премій по 50 тисяч гривень кожна за особливі досягнення молоді у розбудові України Премія виплачується за минулий рік.

У списку претендентів - в основному, представники громадських організацій. Наприклад, юрист громадської організації «Мінзмін» Анастасія Апетік, представник громадської організації "Благодійний Фонд родини Боглдана Гаврилишина" Світлана Назарук, глава ГО "Нова Дружківка" Сергій Пронкін. Їм премії присуджуються за правозахисну діяльність, боротьбу з корупцією, розвиток місцевого самоврядування.

Також в списку є представники різних націоналістичних організацій, яким по 50 тисяч заплатять за «національно-патріотичне виховання громадян, розвиток волонтерського руху», а також розвиток військових формувань.

Так, премії дадуть чолі Житомирського підрозділу "Пласту" Ігорю Макарчук, главі ГО "Молодіжний Національний конгрес Тернопіль" Василю Панькевича, волонтеру Hub Volunteer Service Іллі Полтавцю з Одеси та ін. Повний список лауреатів можна подивитися тут.

Виросло фінансування і кількість правопорушень. Що змінилося в армії

Кабмін схвалив щорічний звіт про діяльність в сфері безпеки і оборони за 2020 рік.

Документ об'ємний - більш ніж на 60 сторінок. У ньому дається основний розклад за витратами на обронку за минулий рік.

Хоча в законі про нацбезопаності зазначено, що на оборонку має виділятися з бюджету не менше 5% ВВП, в 2020 році фінансування було більше - 5,45% ВВП. З урахуванням усіх джерел фінансування (у тому числі, з резервного і Коронавірусние фондів) фактично на оборонку в минулому році витратили 5,9% ВВП, що на 14,3% більше, ніж в 2019 році.

Фінансування йшло своєчасно і в повному обсязі. Всього профінансовано видатки на суму 230,2 млрд гривень. При цьому залишилися невитрачений кошти в розмірі близько 2 млрд, зокрема, по лінії Міноборони - близько 1,3 млрд, Мінекономіки (за програмами розвитку ОПК) - 211,6 млн, Адміністрації держзв'язку - 121,1 млн і ін.

Втім, грошей все одно не вистачило і на 1 січня 2021 року утворилась дебіторська заборгованість в розмірі майже 14,8 млрд, що на 4,8 млрд більше, ніж на аналогічну дату 2019 року. Причина - авансування підприємств - виробників продукції оборонного призначення.

У документі знову червоною ниткою проходити тема НАТО. Зазначено, що стратегічна мета оборонки - перехід на принципи і стандарти Альянсу. І перераховується, що для цього вже зроблено (розроблена Стратегія воєнної безпеки, Порядок організації оборонного планування, проведено експеримент по системі логістичного забезпечення за принципами НАТО і ін).

Що стосується численних показників Збройних сил, то на початок цього року в армії налічувалося понад 257 тисяч осіб, в тому числі, понад 54 тисяч офіцерів, 146 тисяч сержантів і солдатів, 11 тисяч курсантів, 46 тисяч інших працівників.

За минулий рік було поставлено більше 3,3 млн одиниць продукції оборонного призначення. При цьому ВС укомплектовані озброєнням на 87,3%. Основною проблемою є нестача виробничих потужностей по оборонці, - йдеться в звіті.

По матеріальних резервах в армії справи ще гірше. Закладено за минулий рік 30 тисяч комплектів, що дозволило підвищити рівень резервів до 18,7%. Гл рівень відновлення недоторканних запасів, певний Держпрограмою, не виконано, - констатується у звіті.

Ще одна проблема - в армії стало більше правопорушень. Їх число, в порівнянні з 2019 роком, збільшилася на 6%, майже до 4,7 тисяч випадків.

Зросла кількість правопорушень, пов'язаних з ДТП та експлуатацією техніки (на 23,6%) і кримінальних порушень по нестатутних взаємовідносин та побиття підлеглих (на 19,7%, в порівнянні з 2019 роком).