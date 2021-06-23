Бородавки: чому виникають та як їх побороти

Бородавки – це нарости на шкірі, які з'являються практично у кожної людини протягом життя. Як правило, бородавки проходять самостійно, але на це потрібен час – місяці та навіть роки, повідомляє 24 Канал.

Чому виникають бородавки

Бородавки викликає вірус папіломи людини (ВПЛ), який потрапляє в організм, коли ви торкаєтеся до поверхонь з вірусом, наприклад, підлоги в загальному душі або особистих речей іншої людини (рушники, шкарпеток, взуття). Якщо доторкнутися до бородавки, теж можна заразитися.

ВПЛ – це назва групи вірусів. Ті, що викликають бородавки, рідко призводять до серйозних наслідків. Але є й інші віруси з групи ВПЛ, які передаються статевим шляхом і призводять до раку шийки матки, горла, анусу та прямої кишки.

Діагностика бородавок

Лікар впізнає бородавку за зовнішнім виглядом. Іноді проводять різні процедури, щоб поставити точний діагноз, але зазвичай в них нема потреби. Обстеження може включати:

біопсію – лікар видалить невелику частину наросту і відправить її в лабораторію для аналізу, щоб переконатися, що це саме бородавка, а не інші ураження шкіри;

лікар може зрізати верхній шар бородавки, щоб подивитися, чи немає в ній маленьких чорних крапок (кровоносних судин) – це одна з ознак бородавки.

Як лікувати бородавки

Бородавки не завжди потрібно лікувати, тому що вони часто проходять самі протягом двох років. Але багато людей все-таки починають лікування, особливо якщо бородавки з'явилися на відкритому місці, через це людина може соромитися. Деякі бородавки болять і сверблять. Інший аргумент на користь лікування – з часом їх може стати більше, а одну бородавку вилікувати простіше, ніж коли їх багато.

Самостійне лікування

Ви можете спробувати знищити бородавку самостійно, використовуючи саліцилову кислоту. Вона продається в рідкому вигляді і в формі пластирів. Але обов'язково дотримуйтесь інструкції на упаковці – як правило, бородавку потрібно спочатку розмочити в теплій воді, потім висушити й тільки потім наносити саліцилову кислоту.

Саліцилову кислоту не можна використовувати при нейропатії – це захворювання, при якому пошкоджені нерви й німіє шкіра. Тому є ризик, що людина пошкодить шкіру саліциловою кислотою і не помітить цього.

Лікування в лікаря

Якщо протягом трьох місяців щоденного лікування бородавка не проходить, зверніться до лікаря. Лікар запропонує один з цих методів лікування: