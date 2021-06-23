У ВООЗ передбачили появу штамів коронавірусу, стійких до вакцини

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозують появу нових небезпечних варіантів коронавірусу, які можуть виявитися стійкими до вакцин. Про це розповів посланник ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу, доктор Девід Набарро, повідомляє Букви.

За його словами, поява нових штамів є закономірним процесом.

“Це частина життя, нам потрібно швидко їх нейтралізувати, нам потрібно швидко рухатися. Якщо ми бачимо їх у певному місці, нам необхідно побудувати управління варіантами в тому, що ми називаємо нашою стратегією готовності до COVID. Це стане нашою даністю на найближче майбутнє”, – сказав Набарро.

Він підкреслив, що потрібно бути готовими до нових епідемічних загроз і до того, що штами можуть не піддатися розробленим вакцинам.

“Ми перейдемо від дельти до лямбди, а потім до інших грецьких літер. Це неминуче, і деякі з цих варіантів будуть складними, вони зможуть прорвати захист, пов’язаний з вакциною, у кількох людей, і це призведе до проблем”, – вважає представник ВООЗ.

“That issue of variants is what we are watching all over the world.”



WHO Special Envoy, Dr David Nabarro says variants of the virus will keep on coming and some “will be troublesome” for vaccine protection.#KayBurley

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На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.