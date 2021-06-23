У ВООЗ передбачили появу штамів коронавірусу, стійких до вакцини
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозують появу нових небезпечних варіантів коронавірусу, які можуть виявитися стійкими до вакцин. Про це розповів посланник ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу, доктор Девід Набарро, повідомляє Букви.
За його словами, поява нових штамів є закономірним процесом.
“Це частина життя, нам потрібно швидко їх нейтралізувати, нам потрібно швидко рухатися. Якщо ми бачимо їх у певному місці, нам необхідно побудувати управління варіантами в тому, що ми називаємо нашою стратегією готовності до COVID. Це стане нашою даністю на найближче майбутнє”, – сказав Набарро.
Він підкреслив, що потрібно бути готовими до нових епідемічних загроз і до того, що штами можуть не піддатися розробленим вакцинам.
“Ми перейдемо від дельти до лямбди, а потім до інших грецьких літер. Це неминуче, і деякі з цих варіантів будуть складними, вони зможуть прорвати захист, пов’язаний з вакциною, у кількох людей, і це призведе до проблем”, – вважає представник ВООЗ.
На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.
Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.