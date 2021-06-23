У МОЗ заявили, що центри масової вакцинації отримають нову вакцину

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що центри масової вакцинації від COVID у майбутньому отримають нову вакцину. На сьогодні в них використовується китайська вакцина CoronaVac, але готуються зміни до організації самого процесу, в тому числі й вакцинація іншим препаратом, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, на сьогодні вакцинація проводиться на трьох платформах - пункти вакцинації, мобільні бригади та вакцинальні центри.

"Саме від цього залежить, коли, хто і якою вакциною буде вакцинуватися. Тому що ми плануємо проведення вакцинації таким чином, щоб запобігти великій кількості програмних помилок і забезпечити холодовий ланцюг, щоб щеплення були безпечними і ефективними для всіх" , - зазначив Ляшко.

Він підкреслив, що зараз у вакцинальних центрах і при вакцинації організованих колективів використовується китайська вакцина CoronaVac.