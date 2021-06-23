Заступник голови НБУ переходить на роботу в МВФ (Оновлено)

Заступник глави Національного банку Дмитро Сологуб переходить на роботу у вашингтонський офіс Міжнародного валютного фонду. Про це в коментарі повідомив сам Сологуб, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Я буду працювати в Monetary and Capital Markets Department в підрозділі корпоративного управління центробанків", - уточнив Сологуб.

За його словами, ця робота не перетинається з питаннями співпраці України та МВФ.

В НБУ Сологуб працює з осені 2014 року. У правління Нацбанку входить з березня 2015 року, його контракт закінчується 11 липня 2021 року. Сологуб курує питання монетарної політики, він - один з ключових ідеологів переходу українського центробанку до режиму інфляційного таргетування (серпень 2015), при якому регулятор орієнтується насамперед на показники росту цін.

Дмитро Сологуб і Катерина Рожкова - єдині члени правління НБУ, які зберегли посади після зміни глави Нацбанку в липні 2020 року. Тоді колишній керівник Яків Смолій подав у відставку пославшись на політичний тиск, його замінив ексголова правління державного Укргазбанку Кирило Шевченко.

У жовтні 2020 року Сологуб і Рожкова отримали недовіру і догану від Ради НБУ. Шевченко, серед інших, підтримав цю санкцію.

Як уточнив Сологуб, він ще рік тому прийняв рішення про те, що не претендуватиме на другу каденцію в кріслі заступника голови Нацбанку. При цьому він не отримував від Шевченка пропозицій залишитися.

Сологуб буде виконувати обов'язки заступника голови НБУ до моменту, поки Рада Нацбанку не затвердить йому заміну.

Як повідомила пресслужба Нацбанку, Рада НБУ на засіданні 23 червня погодила звільнення Сологуба з 12 липня. Наразі НБУ визначається з підбором кандидатури майбутнього заступника голови НБУ відповідального за монетарну стабільність.