Україна і Грузія посилять співпрацю в сфері безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна та Грузія мають намір посилити двостороннє співробітництво у сфері безпеки в Чорноморському регіоні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Одним із головних завдань України та Грузії є посилення співробітництва у сфері безпеки в Чорноморському регіоні. Чорне море має бути безпечною акваторією, вільною для судноплавства", - заявив Зеленський під час спільної прес-конференції з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі в середу в Києві.

Як зазначив Зеленський, Україна вже активно працює над посиленням співпраці в Чорноморському регіоні з країнами-партнерами, зокрема з Грузією.

"Я сподіваюся, що незабаром ми побачимо прогрес", - додав президент України.

За його словами, "Україну і Грузію також об'єднує спільна мета з набуття членства в Європейському Союзі та в НАТО".

Зеленський висловив сподівання на активізацію співпраці з "Кримської платформи" та подякував президенту Грузії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, додавши, що підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії.