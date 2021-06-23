Десять найдешевших міст у світі для проживання

Американська компанія з управління активами Mercer опублікувала рейтинг портових міст і столиць, які є найдешевшими для проживання у світі. Загалом проаналізували 209 міст на всіх континентах, повідомляє Обозреватель.

Експерти оцінювали різні аспекти: вартість харчування, проїзду та житла. Більшість дешевих міст для життя розташовані в Африці.

1. Найдешевше місто для життя – Бішкек. У 2021 році столиця Киргистану очолила рейтинг найдешевших міст.

Бішкек – найдешевше місто для життя у 2021 році.

2. Місто Лусака розташоване на півдні Африканського континенту. Столиця Замбії стала другою в рейтингу дешевих міст.

Лусака – друге місто у списку найдешевших.

3. Столиця Грузії, місто Тбілісі, стало найдешевшим у Європі.

Тбілісі є найдешевшим містом у Європі

4. Туніс на півночі Африки вважається досить дешевим містом для життя.

Туніс на березі Середземного моря – на четвертому місті у списку найдешевших міст світу

5. Столицю Бразилії – Бразилію – також вважають дешевим містом для життя. Це єдине місто в рейтингу, яке розташоване у Південній Америці.

Бразиліа є на п'ятому місці серед дешевих міст для життя

6. Африканське місто Віндгук – столиця Намбії.

Віндгук розташований на півдні Африки

7. Місто Тешкент – столиця Узбекистану.

Ташкент вважається дешевим містом для життя

8. Ґабороне – столиця і найбільше місто Ботсвани. Країни на півдні Африки є найдешевшими.

Ґабороне вважається дешевим містом

9. Карачі є портовим містом в Пакистані і вважається одним з найбільших у світі.

Карачі знаходиться на півдні Пакистану.

10. Банжул є столицею Гамбії.