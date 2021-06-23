Десять найдешевших міст у світі для проживання
Американська компанія з управління активами Mercer опублікувала рейтинг портових міст і столиць, які є найдешевшими для проживання у світі. Загалом проаналізували 209 міст на всіх континентах, повідомляє Обозреватель.
Експерти оцінювали різні аспекти: вартість харчування, проїзду та житла. Більшість дешевих міст для життя розташовані в Африці.
1. Найдешевше місто для життя – Бішкек. У 2021 році столиця Киргистану очолила рейтинг найдешевших міст.
2. Місто Лусака розташоване на півдні Африканського континенту. Столиця Замбії стала другою в рейтингу дешевих міст.
3. Столиця Грузії, місто Тбілісі, стало найдешевшим у Європі.
4. Туніс на півночі Африки вважається досить дешевим містом для життя.
5. Столицю Бразилії – Бразилію – також вважають дешевим містом для життя. Це єдине місто в рейтингу, яке розташоване у Південній Америці.
6. Африканське місто Віндгук – столиця Намбії.
7. Місто Тешкент – столиця Узбекистану.
8. Ґабороне – столиця і найбільше місто Ботсвани. Країни на півдні Африки є найдешевшими.
9. Карачі є портовим містом в Пакистані і вважається одним з найбільших у світі.
10. Банжул є столицею Гамбії.