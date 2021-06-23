Корабель РФ вистрілив по британському есмінцю в Чорному морі

Росія заявила про порушення російського кордону британським есмінцем Defender біля мису Фіолент (Крим). З боку РФ була відкрита попереджувальна стрільба, повідомляє РБК-Україна.

Російський бомбардувальник виконав попереджувальне бомбометання.

Корабель "Дефендер" покинув територіальне море РФ після цього.

Есмінець був попередньо попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону РФ.

"На попередження не відреагував", - уточнили в Міноборони РФ.

Відзначимо, мис Фіолент знаходиться на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Росією Криму, в Балаклавському районі Севастополя.

У Міноборони РФ заявили, що бомбардувальники використовували чотири осколково-фугасні авіабомби для припинення дій британського корабля.

Військовий аташе Великобританії терміново викликаний в Міноборони РФ у зв'язку з інцидентом з есмінцем в Чорному морі.