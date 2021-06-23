Найбільші нафтові компанії приготувалися до різкого зростання цін

Глави найбільших світових нафтових компаній знайшли відразу кілька причин, за якими нафтові котирування можуть повернутися до рівня 100 доларів за барель. З подібними прогнозами на Катарському економічному форумі виступили керівники Royal Dutch Shell, TotalEnergies (колишня Total) і Exxon Mobi, повідомляє "Лента.ру".

Гендиректор Exxon Mobil Даррен Вудс вважає, що різке зростання цін буде забезпечено недоліком інвестицій в галузь і посиленням дисбалансу між попитом і пропозицією на тлі відновлення економіки. При цьому він визнав, що говорить про короткострокову перспективу, де підвищення цін найбільш ймовірно, але з часом можлива перебалансировка ринку.

Глава TotalEnergies Патрік Пуян підкреслив, що є шанс побачити нафту по 100 доларів за барель, але закликав приготуватися до того, що найближчими роками ціни знову впадуть. За його словами, нафтові компанії вже звикли до такої нестабільності.

Цифри в 100 доларів за барель назвав і голова ради директорів нафтотрейдера Trafigura Джеремі Вир. За його словами, від 15-річного резерву нафти вже залишився десятирічний. Що в сукупності з проблемами з пропозицією може змусити нафтові котирування злетіти в наступному році.

Аналогічний прогноз представив Bank of America. Він очікує, що попит на нафту в наступному році перевищить пропозицію - 100,18 мільйона барелів на добу проти 99,79 мільйона.