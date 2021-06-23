Найбільші нафтові компанії приготувалися до різкого зростання цін

Найбільші нафтові компанії приготувалися до різкого зростання цін

Глави найбільших світових нафтових компаній знайшли відразу кілька причин, за якими нафтові котирування можуть повернутися до рівня 100 доларів за барель. З подібними прогнозами на Катарському економічному форумі виступили керівники Royal Dutch Shell, TotalEnergies (колишня Total) і Exxon Mobi, повідомляє "Лента.ру".

Гендиректор Exxon Mobil Даррен Вудс вважає, що різке зростання цін буде забезпечено недоліком інвестицій в галузь і посиленням дисбалансу між попитом і пропозицією на тлі відновлення економіки. При цьому він визнав, що говорить про короткострокову перспективу, де підвищення цін найбільш ймовірно, але з часом можлива перебалансировка ринку.

Глава TotalEnergies Патрік Пуян підкреслив, що є шанс побачити нафту по 100 доларів за барель, але закликав приготуватися до того, що найближчими роками ціни знову впадуть. За його словами, нафтові компанії вже звикли до такої нестабільності.

Цифри в 100 доларів за барель назвав і голова ради директорів нафтотрейдера Trafigura Джеремі Вир. За його словами, від 15-річного резерву нафти вже залишився десятирічний. Що в сукупності з проблемами з пропозицією може змусити нафтові котирування злетіти в наступному році.

Аналогічний прогноз представив Bank of America. Він очікує, що попит на нафту в наступному році перевищить пропозицію - 100,18 мільйона барелів на добу проти 99,79 мільйона.

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