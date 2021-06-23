Американець помилково став "першим в світі трильйонером"

Американець Кріс Вільямсона з Джорджії на кілька днів став "першим в світі трильйонером". Це сталося через збій в акаунті криптовалют Coinbase, повідомляє Обозреватель.

"Прокинувшись одного ранку, щоб перевірити свої вкладення, Кріс виявив, що його рахунок раптово має понад 1 трильйон доларів. Приголомшений Кріс не повірив своїм очам, коли переглянув 13-значну суму на своєму рахунку – після того, як кілька днів тому він вніс всього 20 доларів в валюту Rocket Bunny" , – пише The Mirror.

Однак після того, як чоловік спробував перевести гроші з Coinbase на іншу платформу, він зрозумів, що його статус трильйонера був викликаний збоєм в роботі програми.

Поки Coinbase досліджувала цю проблему, Вільямсон очікував, що сума на його рахунку зменшиться. Замість цього вона виросла за останні кілька днів.

Американець навіть написав у Twitter мільярдерові і власнику Tesla Ілону Маску, щоб той порадив йому як діяти в такому скрутному становищі.

Наразі рахунок Вільямсона заморожений, і він упевнений, що цифра в його акаунті – просто збій.