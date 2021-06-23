На Львівщині почастішали випадки нападу змій на людей

У Львівській області за минулу добу, 22 червня, зафіксували декілька укусів змій, повідомляє Слово і діло.

“Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними, коли йдете у ліс чи на природу”, – написали в ГУ ДСНС України у Львівській області.

Відомо, що в Кам’янка-Бузьку центральну районну лікарню у стані середнього ступеня важкості поступила жінка з діагнозом “укус змії”.

Пізніше з таким самим діагнозом поступив хлопець 2007 року народження.

Як відомо, влітку змій можна зустріти на лісових галявинах, околицях верхових боліт, вирубках, просіках, на луках та узліссях, по берегах каналів, річок і ставків. Змії вибирають місця, що добре освітлені й прогріваються.