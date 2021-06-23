Нардеп Шевченко заявив, що його підтримують "беркутівці" та військові

Народний депутат Євген Шевченко, який знаходиться в процесі створення власної політичної сили, заявив, що не боїться погроз з боку націоналістів, тому що його підтримують співробітники спецпідрозділу Міністерства внутрішніх справ України "Беркут" і українські військові, повідомляє Вести.

"З приводу погроз мені: я нікого не боюся, тому що до мене підтягується багато хлопців з "Беркуту". Крім цього, з армії та чинних Збройних сил України. За нами сила. Ми з "Беркутом" знесемо все це сміття, яке собі приписало слово "патріотизм", а по суті є криміналітетом", – пояснив депутат.

Він уточнив, що практично всі з цих людей були судимі або залучалися.