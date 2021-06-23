У ВООЗ нагадали про необхідність носіння масок, незважаючи на вакцинацію

Спеціальний посланник з питань боротьби з пандемією COVID-19 Девід Набарро заявив, що в ВООЗ хочуть, аби люди продовжували носити маски та дотримуватися соціальної дистанції, нехважаючи на вакцинацію від коронавірусу, повідомляє Деловая столица.

"Як громадянин я думаю, що час усім нам зрозуміти, як ми будемо продовжувати своє життя. Ми не можемо просто перестати робити все через страх. Замість цього ми повинні навчитися розпізнавати ознаки, які цей вірус дає в певній області. Тоді ми повинні дуже чітко знати, що треба зробити, щоб усе не закінчилося вибуховим спалахом, який убиває багато людей" , — сказав Набарро.

Маски і соціальна дистанція залишаться необхідними в майбутньому, оскільки вірус мутує, підкреслив він.