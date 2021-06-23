Як працюватимуть "інвестняні": вимоги до претендентів-інвесторів

Кабінет міністрів затвердив вимоги до заявників, які мають намір реалізувати інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями та отримати державну підтримку. Такі вимоги стосуються фінансової спроможності потенційних інвесторів, повідомляє Дiлова Столиця.

Відповідний проєкт постанови ухвалено у середу, 23 червня, під час засідання Кабміну.

Зокрема, заявник повинен відповідати одночасно всім обовʼязковим критеріям щодо фінансової спроможності, а саме:

критерію достатності власного капіталу;

критерію достатності чистого операційного грошового потоку;

критерію наявності джерел фінансування для покриття значних інвестицій.

Відповідність таким критеріям підтверджується шляхом подання до Мінекономіки у складі заявки відповідних документів. Документи або їхні копії, які оформлені іноземною мовою, повинні бути легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Для кожного критерію встановлюються мінімальні значення показників з урахуванням розміру значних інвестицій в обʼєкти інвестування протягом терміну реалізації інвестиційного проєкту.

1) Критерій достатності власного капіталу

Власний капітал означає різницю між вартістю всіх активів і вартістю всіх зобовʼязань, виражену в розмірі статутного капіталу, нерозподіленого прибутку, резервних фондах та інших формах власного капіталу заявника.

За цим критерієм заявник повинен мати власний капітал у розмірі не менш ніж 20% від запланованого обсягу значних інвестицій в обʼєкти інвестування станом на кінець останнього фінансового року, що підтверджується аудиторським звітом.

2) Критерій достатності чистого операційного грошового потоку

Чистий операційний грошовий потік означає доступні грошові кошти, отримані від операційної діяльності за вирахуванням витрат у процесі ведення операційної діяльності.

За цим критерієм заявник повинен мати чистий операційний грошовий потік у розмірі не менш ніж 20% від запланованого обсягу значних інвестицій в обʼєкти інвестування на кінець останнього фінансового року, що підтверджується аудиторським звітом.

3) Критерій наявності джерел фінансування для покриття значних інвестицій

Наявність джерел фінансування для покриття значних інвестицій означає можливість заявника забезпечити власними та/або залученими коштами здійснення значних інвестицій в обʼєкти інвестування протягом терміну реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями.

За цим критерієм заявник повинен підтвердити наявність джерел фінансування для здійснення значних інвестицій в обʼєкти інвестування в повному обсязі за рахунок власних та/або залучених коштів.