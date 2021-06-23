Топ-7 продуктів, що прискорюють метаболізм

Основний спосіб розігнати обмін речовин - це фізична активність і збалансоване харчування. Але все ж є продукти, які можуть стати гарною підмогою в цій справі, повідомляє РБК-Украина.

Корисним списком таких продуктів поділилася нутриціолог Світлана Нікітчук в Instagram.

7 продуктів, що прискорюють метаболізм:

1. Продукти, багаті білком - за рахунок того, що на їх перетравлення витрачається більше калорій. Особливе місце тут займають варені круто яйця, крім білка вони також багаті і вітаміном Д (жовтки). Сюди ж:

яловичина

птиця

печінка

риба

бобові

горіх

твердий сир

⠀2. Зелений чай - відзначено, що цей продукт збільшує витрату енергії на 5%, а ще містить антиоксиданти ⠀

3. Брокколі, білокачанна капуста, зелені листові овочі. Коротко - клітковина благотворно позначається на травленні плюс величезна кількість вітамінів ⠀

4. Імбир - стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, покращує травлення

5. Сочевиця - крім легкозасвоюваного білка, багата клітковиною, вітамінами і мікроелементами

6. Кава - останні дослідження показують його вплив на швидкість обміну речовин і, відповідно, кращий контроль маси тіла. Безпечна доза напою - до 400 мл в день ⠀

7. Перець чилі - за деякими даними, прискорює обмін речовин на 25%! Але не переборщіть, в гонитві за користю не забудьте про свій шлунок.