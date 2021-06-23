Візит Зеленського в Берлін: про що президент буде говорити з Меркель

Терміновий візит Зеленського до столиці Німеччини зумовлений бажанням Меркель зустрітися з українським президентом до його візиту у Вашингтон, і сформувати варіант компромісу стосовно компенсації за "Північний потік-2, повідомляє Depo.ua.

Попри те, що прониклива стаття Володимира Путіна на тему історичної провини німців, схоже, цього разу зовсім не спрацювала, фрау канцлерін Ангела Мерель таки зробила декілька телефонних дзвінків у день 80-ї річниці початку війни між СРСР та Німеччиною.

Тільки розмовою з Володимиром Путіним вона цього разу не обмежилася, поспілкувалась іще і з президентом України Володимиром Зеленським.

І не просто поспілкувалася, але й запросила українського президента 12 липня приїхати до Берліна для обговорення "низки питань двосторонніх відносин" , а також процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Запросив Меркель і Зеленський, запропонувавши відвідати Україну на День незалежності. І свято відзначити, і в інавгураційному саміті Кримської платформи взяти участь. Щоправда, чіткої відповіді на це запрошення фрау канцлерін не дала.

Натомість із візитом українського президента до Берліна справа, здається, вирішена. Оскільки між країнами і справді назбиралося чимало проблемних питань, а у другій половині липня президент України збирається до Вашингтона.

І вже там поцікавляться, як просуваються переговори України з Німеччиною стосовно врегулювання питання будівництва газогону "Північний потік — 2". А також, якщо Києву поталанить, можуть запропонувати якісь компромісні рішення стосовно енергетичної безпеки України у разі припинення Москвою транзиту газу через нашу країну.

Компроміс у цій сфері, якого можуть досягнути Байден із Зеленським, так само гіпотетично може зачепити інтереси Німеччини — і при тому не надто сподобатися Меркель. Тому зустріч, на якій Берлін мав би озвучити Києву свої пропозиції щодо співіснування з "Північним потоком — 2" видавалась неминучою впродовж останніх кількох місяців. І коло тем, які на ній обговорюватимуться не відзначатиметься оригінальністю.

Першим і при тому чисто ритуальним пунктом буде розмова про неминучість виконання Мінських домовленостей в контексті врегулювання конфлікту на Донбасі. Під час якої сторони визнають "безальтернативність" цих домовленостей — і цілковиту неможливість їх виконання в контексті чинної геополітичної позиції Росії.

Після чого перейдуть до більш практичних питань – власне, до механізмів зменшення геополітичної та енергетичної шкоди від "Північного потоку -2". Ключовим питанням, ймовірно, стане енергетична безпека України. Адже без транзиту російського газу "віртуальний реверс" , який зараз широко практикує "Нафтогаз", стане неможливим.

І хоча Ангела Меркель неодноразово заявляла, що збереження певного транзиту через Україну є "життєво важливим" , питання про те, чи поділяють її думку в Росії, залишається відкритим. Незважаючи навіть на заяви російської сторони про те, що "якийсь" транзит газу буде все-таки збережено.

При тому сторони, насправді, мають чималий простір для маневру. Починаючи від можливого сприяння Німеччини в добудові Baltic Pipeline та інфраструктури, необхідної для поставок норвезького газу з Польщі до України.

І завершуючи, наприклад, радикальним збільшенням питомо українського газового видобутку — якби, наприклад, розвідкою і розробкою чорноморського шельфу зайнявся не "Нафтогаз" з якимось сумнівними закордонними партнерами, а німецька Wintershall Dea, з її колосальним досвідом видобутку шельфових вуглеводнів.

І, до речі, участь цієї компанії, яка є учасником консорціумі "Північного потоку-2" та кількох інших спільних проектів з російським "Газпромом", в українському видобутку, гарантувала би, що з вишками та платформами, розміщеними неподалік від російського Криму, не трапиться ніякої несподіваної прикрості.

Іншою темою розмови між Меркель та Зеленським, ймовірно, стане питання ймовірного продажу німецької зброї Україні. І в цьому питання Київ отримає сподівану відмову. Можливо, дещо пом'якшену за допомогою коштів для закупівлі потрібної зброї в якійсь країні, уряд якої не встиг так голосно і багаторазово задекларувати небажання "постачати зброю в регіон, де йде війна".

Також, скоріше за все, буде підняте питання вступу України до НАТО. У відповідь на яке буде почуто традиційну, набридлу і цілком правдиву при тому тираду про необхідність реформ, перебудови армії та протидії корупції.

Яка, ймовірно, пролунає іще раз в тій частині розмови, де йтиметься про економічну допомогу Україні. Хоча й супроводжуватиметься немалим списком рішень про надання подібної допомоги.

В будь-якому разі, знаючи чинну очільницю Німеччини, можна не сумніватися, що на запитання Байдена Зеленському про те, що йому запропонували в Берліні в обмін на початок функціонування російського газогону, український президент матиме що відповісти.

Тарас Паньо