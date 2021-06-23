Кабмін може посилити контроль за приїжджаючими для запобігання індійського штаму

Кабмін може посилити контроль за приїжджаючими для запобігання індійського штаму

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що уряд вивчає можливість посилити контроль за приїжджими з Великої Британії, Індії, РФ та Португалії для запобігання циркуляції "Дельта" (індійського) штаму коронавірусу.

"Ми на Кабміні розглядали можливість посилити контроль за людьми, які приїжджають з чотирьох країн, - Великої Британії, Індії, РФ та Португалії, де найбільша циркуляція так званого вірусу "Дельта", - сказав він на прес-конференції в Києві в середу.

Як зазначив Ляшко, особливість штаму "Дельта" в тому, що він швидше передається і швидше призводить до госпіталізації.

"Це призводить до того, що досить швидко заповнюються лікарні, зокрема, ми бачимо це в Росії", - сказав він.

Водночас Ляшко повідомив, що наразі немає даних, які підтверджують наявність штаму "Дельта" в Україні.

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