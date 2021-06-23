Кабмін може посилити контроль за приїжджаючими для запобігання індійського штаму

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що уряд вивчає можливість посилити контроль за приїжджими з Великої Британії, Індії, РФ та Португалії для запобігання циркуляції "Дельта" (індійського) штаму коронавірусу.

"Ми на Кабміні розглядали можливість посилити контроль за людьми, які приїжджають з чотирьох країн, - Великої Британії, Індії, РФ та Португалії, де найбільша циркуляція так званого вірусу "Дельта", - сказав він на прес-конференції в Києві в середу.

Як зазначив Ляшко, особливість штаму "Дельта" в тому, що він швидше передається і швидше призводить до госпіталізації.

"Це призводить до того, що досить швидко заповнюються лікарні, зокрема, ми бачимо це в Росії", - сказав він.

Водночас Ляшко повідомив, що наразі немає даних, які підтверджують наявність штаму "Дельта" в Україні.