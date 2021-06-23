Міжбанк: спекулянти перейшли від покупок до продажу

Вчорашній вихід Національного банку на міжбанківський валютний ринок з інтервенцією на продаж валюти за ціною 27,41 гривень «заспокоїв» спекулянтів, і сьогодні з ранку вони перейшли від покупок до продажу.

Також валюту сьогодні продавали інвестори, які вчора придбали ОВДП на аукціоні Міністерства фінансів. Спільні зусилля привели до зниження котирувань до 27,205 гривень на покупку і 27,255 гривень на продажу. Потім спекулянти почали фіксацію прибутку, і зниження припинилося, а після обіду цифри знову поповзли вгору.

Слідом за безготівковим опустився і готівковий долар. Вранці в столиці готівкового «американця» продавали по 27,30-27,32 гривень, а вже до обіду цінник опустили до 27,25-27,26 гривень. Втім, післяобідній розворот вгору на міжбанку з великою часткою ймовірності не дозволить далі знижуватися готівковому «американцеві»; до вечора в цьому випадку цифри можуть знову піти до ранкових значень.

Євро на FOREX після вчорашнього зростання до 1,1952 долара сьогодні опустився до позначки 1,1910 долара, але потім знову почав «дертися в гору». Готівковий євро трохи подешевшав: вранці його продавали по 32,58-32,60 гривень, в обід - по 32,55-32,56 гривень.

Російський рубль в першій половині дня зміцнився з 73 до 72,55 рублів за долар, чуйно вловлюючи настрої на світових ринках і миттєво реагуючи на поведінку американського долара, який знову падає. Коливання рубля в світі майже не відображаються на його готівковому курсі: як і на попередньому тижні, його продають по 3,72-3,75 гривні за 10 рублів. Хіба що пропали пропозиції по 3,71: сьогодні там, де вони були, вже підняли цінник.