Україна відреагувала на інцидент з британським есмінцем у Чорному морі

Міністр закордонних справ України, коментуючи попереджувальний вогонь з боку РФ за курсом британського есмінця в Чорному морі, наголосив на необхідності якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорноморському регіоні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наочний доказ української позиції: агресивна і провокаційна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація і мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні і союзникам. Саме тому я підкреслюю, що необхідна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі", - написав Кулеба в Twitter в середу.

Раніше в російських ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця "Дефендер" в Чорному морі в районі мису Фіолент.

Військового аташе Великобританії в Москві викликали в Міноборони РФ через інцидент з британським есмінцем в Чорному морі.

Сили спеціальних операцій України, Великої Британії та США провели спільне тренування на британському есмінці "Defender" Королівського Військово-морського флоту Великобританії, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в середу.