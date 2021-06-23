На зустрічі президентів Грузії і України військовий впустив амуніцію

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Грузії Саломе Зурабішвілі, яка знаходиться в Києві з офіційним візитом, повідомляє УНІАН.

Під час огляду ладу воїнів почесної варти біля Маріїнського палацу стався курйоз - солдат, вітаючи боку, випадково випустив з рук святкову амуніцію.

Прикрий випадок потрапив на камери, які транслювали подію. Однак військовий не розгубився: він підняв зброю і постав перед президентами. Зеленський у відповідь посміхнувся.

За результатами переговорів запланована прес-конференція Зеленського і Зурабішвілі.