У Білорусі заявили про початок світової проксі-війни

На планеті почалася глобальна проксі-війна за майбутню модель світоустрою. Про це сказав глава міністерства оборони Білорусі Віктор Хренін на IX Московській конференції з міжнародної безпеки, повідомляє Кореспондент.

"Два роки тому з цієї трибуни ми констатували, що в світі і Європі запахло війною. Зараз ми можемо з повною упевненістю сказати: війна вже почалася і увійшла в наш будинок. Але це не та класична війна, коли в запеклих боях стикаються держави і армії . Сьогодні, на нашу думку, йде глобальна проксі-війна за майбутню модель світоустрою між транснаціональними і національними елітами. Вигодонабувачі в цій війні всіляко намагаються залишитися в тіні, але їх видно ", - сказав Хренін.

За його словами, "прихильники однополярного глобального світу заявляють про свої планетарні амбіції". Вони нібито хочуть змістити незалежні держави, стерти державні кордони між країнами за допомогою стратегії керованого хаосу.

Хренін також вважає, що на створення керованого хаосу працює і пандемія коронавірусу. При цьому Білорусь є плацдармом для битви західної цивілізації за багатства Росії.