Свербіж від укусу комара: 4 ефективних засоби його усунення

Улітку укуси комарів — звичайне явище. Найчастіше у людей місце укусу починає свербіти та стає червоним. Як в домашніх умовах зупинити свербіж, і коли варто звертатися до лікаря, повідомляє Ukr.media.

4 ефективні засоби які допоможуть при укусі.

Медичний спирт

Якщо ви відразу помітили, що вас вкусив комар, то необхідно протерти це місце медичним спиртом. Він продезінфікує уражену ділянку, а також надасть охолоджуючу дію на шкіру в міру випаровування. Але надмірна кількість спирту може привести до подразнення і сухості шкіри.

Чайний пакетик

Найчастіше всі ми чуємо про застосування використаного чайного пакетика для зняття набряклості очей. Але цей засіб є хорошим засобом від укусів. Ефективним буде як чорний, так і зелений чай. Візьміть чайний пакетик, помістіть його в чашку, залийте окропом і дайте воді охолонути, після чого прикладіть до ураженої ділянки шкіри.

Алое віра

Можна взяти шматочок як живої рослини, так і застосовувати гель алое віра. Засіб незамінний при сонячних опіках, прищах, укусах комарів та інших проблемах, оскільки має протизапальні властивості. Як тільки алое віра потрапляє на шкіру, відразу з'являється відчуття прохолоди.

Мед

Мед має антисептичні та антибактеріальні властивості, які зменшують запалення і запобігають потраплянню інфекції в кров. Але мед можна використовувати тільки, якщо ви знаходитесь вдома. На вулиці він може залучити не тільки комарів, але і бджіл.

Коли варто звернутися за медичною допомогою: