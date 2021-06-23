Абсолютне літо: практично у всіх областях буде спекотніше за 30°C

В Україні остаточно запанує літня погода: практично по всій країні буде сонячно, сухо, а термометри показуватимуть більш ніж 30 градусів тепла. Разом з тим помітно збільшиться небезпека виникнення пожеж.

У четвер, 24 червня, в західних, центральних, північних і східних регіонах очікуються стабільні +32...+34°C протягом дня, а вночі повітря охолоне до 17-22 вище нуля. У Закарпатській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях може бути й 35-36 з позначкою "плюс". Трохи прохолодніше буде на півдні України: в Криму у зв'язку з негодою 26-28 градусів у світлий час і 18-20 в темний, а на материковій частині – від 28 до 31 вдень і також 18-20 після заходу сонця.

Найсильніше від опадів буде страждати Крим – там продовжаться сильні зливи, особливо в районі Ялти. Ближче до вечора густі хмари можуть зміститися до Херсонської, Одеської та Миколаївської областей. Незначні дощі можливі в Донецькій, Запорізькій та деяких західних областях. Вітер східний, 5-10 м/с.

Попереджень про небезпеку в будь-якому регіоні не надходило – "зелений" рівень по всій країні.

У західних, північних, східних регіонах, на Вінниччині та Полтавщині надзвичайні ризики виникнення пожеж.

У Києві сухо, ясно або легка хмарність. У світлий час температура підніметься до 32...34 за Цельсієм, а в темний – опуститься до 19...21. Швидкість вітру – 1-3 м/с.