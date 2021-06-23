У ЄС схвалили секторальні санкції проти Білорусі

Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк заявив, що 23 червня, Євросоюз схвалив введення секторальних санкцій проти Білорусі. Офіційний документ буде оприлюднений завтра, повідомляє Слово і діло.

"Посли ЄС тільки що дали зелене світло секторальних санкцій проти Білорусі. Так звана письмова процедура починається найближчим часом і повинна бути завершена завтра. Це означає, що санкції можуть бути опубліковані в офіційному журналі ЄС завтра пізно ввечері", - зазначив він.