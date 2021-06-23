СБУ викрила багатомільйонні корупційні схеми в Держрибагентстві

Служба безпеки України виявила масштабну корупцію в підрозділах державного агентства рибного господарства. За попередніми оцінками, злочинні дії чиновників завдали державі збитків більш ніж на 20 млн грн, повідомляє БiзнесЦензор.

Співробітники СБУ виявили відразу кілька корупційних механізмів. Всі вони побудовані на фіктивних договорах, які укладали підлеглі Держрибагентству підприємства, йдеться в повідомленні СБУ.

Встановлено, що угоди існували тільки на папері, а до їх втілення в життя ніхто не переходив. Серед іншого, СБУ встановила такі факти з ознаками фіктивності:

використання водойм і їх зариблення;

будівництво на території Київської області підприємства з вирощування рибних біоресурсів;

збиткова передача у фрахт судна "Таманський".

В рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями здійснення злочинної діяльності. Під час них вилучено документи, що підтверджують протиправний характер діяльності фігурантів.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри організаторам і учасникам злочинної діяльності.