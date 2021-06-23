У Києві повідомили про замінування Центрального і Південного вокзалів

Невідомий повідомив про замінування Центрального і Південного вокзалів у Києві. Робота вокзалів обмежена. Про це, посилаючись на пресслужбу Укрзалізниці, повідомляє РБК-Україна.

Потяги курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Зараз правоохоронці перевіряють інформацію про замінування.

Відзначимо, минулого тижня також повідомляли про "замінування" Центрального вокзалу. Інформація тоді не підтвердилася.