Південна Корея почала конфіскацію криптовалюти

У Південній Кореї почали конфіскацію кріптовалютних активів у заможних громадян, викритих в ухиленні від сплати податків. Біткоіни і інші подібні активи на суму в 47 мільйонів доларів вилучили у 12 тисяч осіб, повідомила влада найбільш густонаселеної провінції країни Кьонгідо, повідомляє Лента.Ру.

"Ми зробимо все можливе, щоб захистити законослухняних платників податків і виконати свої зобов'язання по справедливому стягування податків, відстежуючи ті активи, які неплатники можуть приховувати, користуючись поточним кріптовалютним бумом", - заявив глава місцевого Бюро законності Кім Джі Йе.

Конфіскації пішли за широким податковим розслідуванням, яке торкнулося 140 тисяч чоловік, і стали продовженням зусиль фінансових регуляторів Південної Кореї, спрямованих на посилення контролю за криптовалюта. Велика частина кріптобірж, що працюють в країні, зазнає труднощів з тим, щоб дотримати вимоги до них.

До вересня комісія з фінансових послуг зобов'язала їх почати співпрацю з банками та відкрити рахунки для клієнтів із зазначенням їх реальних імен. Однак партнерству стали проти фінансові установи, побоюючись ризиків відмивання грошей та інших фінансових злочинів. Крім цього, Сеул планує ввести податки на торгівлю криптовалюта.

Посилив контроль за сектором і сусід Південної Кореї, Китай, який ввів обмеження на операції з криптовалюта, а також наказав закрити майнінговие проекти в окремих регіонах. Політика Пекіна негативно позначилася на вартості біткоіни: 22 червня вона вперше з січня цього року впала нижче 30 тисяч доларів. Аналітики очікують, що ціна може опуститися ще нижче, до рівня в 20 тисяч доларів.