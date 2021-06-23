Дві третини витрат українців йде на їжу, алкоголь та комуналку
Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями перший квартал 2021 року. Витрати склали 831,5 млрд грн, що на 4,4% більше, ніж у 2020 році, повідомляє РБК-Украина.
За даними статистичного відомства, найбільшою статтею витрат за квартал були "Продукти харчування та безалкогольні напої" - 39,5%.
Витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" становлять 18,0%. На "Алкогольні напої, тютюнові вироби і наркотики" йде 7,5% витрат.
Крім того, на "Транспорт" українці витрачають 7,9%, на "Охорону здоров'я"- 6,1%, на "Одяг і взуття"- 4,5%, на "Предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла"- 3,4%, на "Відпочинок і культуру" - 3,0%, на "Зв'язок" - 2,5%, на "Ресторани та готелі" - 2,3%, на "Освіту" - 1,5%, на "Різні товари та послуги" - 3,8%.