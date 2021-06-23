Шість років в'язниці за викрадення дитини одним з батьків: у Раді розкритикували закон

У Верховній раді розкритикували законопроект №5549, який передбачає шість років в'язниці за викрадення дитини одним з батьків. Комітет з питань молоді і спорту рекомендує повернути його на доопрацювання авторам, повідомляє РБК-Украина.

"Комітет з питань молоді і спорту рекомендував Верховній раді повернути на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення дитини одним з батьків №5549" , - інформують у Раді.

Члени комітету погодилися, що необхідно посилити відповідальність за самовільну зміну місця проживання дитини. Вказано, що такі випадки стають масовими, у тому числі із використанням сили до дитини і навіть залученням охоронних фірм. Вони викликані тим, що самовільна зміна місця проживання дитини на інше місце може надавати переваги одному з батьків при розгляді судових спорів щодо визначення місця її проживання.

"З іншого боку, у багатьох випадках самовільна зміна місця проживання дитини викликана перешкоджанням того з батьків, який проживає разом з дитиною, спілкуванню дитини з іншим з батьків, а також його впевненістю (можливо, необґрунтованою), щодо існування загрози життю та здоров’ю дитині в сім'ї того з батьків, який проживає разом з дитиною, або недбалого ставлення до дитини" , - сказано у повідомленні.

Нардепи підкреслили, що необхідно створити чіткий і швидкий механізм визначення місця проживання дитини та спілкування з іншим із батьків, а також механізм реагування на звернення того з батьків, який проживає окремо, щодо існування загрози життю та здоров’ю дитини в сім'ї того з батьків, з яким вона живе.

"Члени комітету вважають, що запровадження позбавлення волі до шести років не відповідатиме найкращим інтересам дитини, оскільки позбавить її можливості спілкування з іншим з батьків, у тому числі матеріальної підтримки з його боку, може призвести до булінгу з боку однолітків через засудження батька до позбавлення волі" , - вказано у повідомленні.

Парламентарі вважають за доцільне зміну до статті 382 Кримінального кодексу про особливості відповідальності за невиконання судового рішення про визначення місця проживання дитини.