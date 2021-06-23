В Україні зафіксовано "індійський" штам коронавірусу

Коронавірус типу "Дельта", який уперше було виявлено в Індії, зафіксовано в Україні у двох людей, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як заявив Данілов, два випадки зафіксовано у матері 66 років і дитини - 16 років, які нещодавно повернулися з Росії. Наразі їх госпіталізовано, їхній стан стабільний.

"У нас є чотири лабораторії, які можуть проявляти новий штам, дві приватні і дві державні, у нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ", - зазначив Данілов.

Він також не виключив, що може бути повністю зупинене сполучення з деякими країнами через "індійський" штам.