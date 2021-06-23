Гончаренко прийшов до Ради Європи в футболці з написом "Путін вбивця"

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко прийшов в залу засідань Комітету міністрів Ради Європи в футболці з написом "Путін вбивця". Також політик приніс з собою антисептик "від кремлівської зарази, повідомляє Обозреватель.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Нардеп також опублікував відповідні фото.

Гончаренко в футболці "Путін вбивця". Джерело: фото з його Telegram-каналу

Гончаренко також відвідав місце, яке займає представник Росії і зазначив, що "обробив його".

"Відвідав зал засідань Комітету міністрів Ради Європи в правильній футболці. На цьому місці зазвичай сидить представник Росії. Але, як ми бачимо, зараз його немає. Все тому що я привіз з собою антисептики від кремлівської зарази. Місце оброблено – зарази немає" , – підкреслив нардеп.

Гончаренко приніс антисептик до місця представника Росії. Джерело: фото з його Telegram-каналу